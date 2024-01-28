كأس آسيا.. تشكيل هجومى للإمارات أمام طاجيكستان

أعلن باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره طاجيكستان، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد احمد بن على المونديالى"، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2023 التى تستضيفها قطر.

وجاء تشكيل منتخب الإمارات كالتالى:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بدر ناصر، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، زايد سلطان.

وسط الملعب: عبد الله رمضان، يحيى نادر، طحنون الزعابي.

خط الهجوم: فابيو دي ليما، كايو كانيدو، يحيى الغساني.

من المنتظر ان يلتقى الفائز من مواجهة اليوم ، بالفائز من مواجهة العراق والأردن.