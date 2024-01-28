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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بدء اجتماع غير عادي بالجامعة العربية لإصدار موقف موحد من قرار "العدل الدولية"

.أرشيفية
.أرشيفية
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بدأ صباح اليوم اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين؛ لبحث إصدار موقف عربي موحد من قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وذلك برئاسة السفير محمد آيت سفير المغرب بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة، بصفة المملكة المغربية رئيسة الدورة 160 الحالية لمجلس الجامعة.
جاء عقد الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع المغرب رئيس الدورة، ومصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
ويبحث الاجتماع إصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، أمس الأول الجمعة، بالتدابير المؤقتة التي على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

المندوبين محكمة العدل الدولية