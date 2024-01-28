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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدًا .. وزيرة الهجرة تزور محافظة الدقهلية ضمن مبادرة "مراكب النجاة"

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة
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تقوم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، بزيارة محافظة الدقهلية غدًا الأثنين ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية "مراكب النجاة" 

 وعملت وزارة الهجرة على تنفيذ تلك المبادرة في 72 قرية تابعة لـ 14 محافظة هم الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بوعي كبير وإدراك واسع لكافة جوانب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تجذرت عبر عقود طويلة مما جعلها ثقافة لدى بعض القرى المصرية، وحل غير آمن أو شرعي أمام الشباب المصري الراغب في الهجرة للخارج، وكان من الضروري العمل على عدد من المحاور الهامة للتصدي لهذه الظاهرة من مختلف الجوانب، سواء التوعية والإرشاد بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أو توفير البدائل الآمنة أمام الشباب المصري، ومساعدته على إيجاد فرص عمل مناسبة بالداخل أو الخارج.

والجدير بالذكر تم إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" بهدف التحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.


 

وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي محافظة الدقهلية مراكب النجاة