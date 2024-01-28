انزلقت قدمه.. دفن جثة شاب سقط من الطابق الخامس بعقار في العمرانية

«كان ممسكًا بطبق "الدش" حينما انزلقت قدمه ليسقط في لحظة واحدة إلى الأرض جثة هامدة وسط بركة من الدماء»، صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا أسفل عقار بمنطقة العمرانية، عقب مناظرة الجثة وورد تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث عن ملابسات وفاته.



سقط من الخامس

أفادت التحريات الأولية أن سبب وفاة الشاب والذي يدعى"محمد.ج" 37 سنة، هو اختلال توازنه حينما كان يشرع بتركيب طبق الدش أعلى شرفة شقة بالطابق الخامس، مما أدى إلى انزلاق قدمه وسقوطه إلى الأرض، ويرجح أن لا يكون هناك شبهة جنائية وراء وفاته.



بدأت الواقعة بتلقي الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة أسفل عقار بمنطقة العمرانية.



وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث فرقة الطالبية والعمرانية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب سقط من الطابق الخامس بعقار في شارع عبد النبي بمحيط منطقة العمرانية.



تم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.