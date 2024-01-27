«27 إصدارًا من أهم كتب الإسلام السياسي».. مدير دار كنوز يتحدث عن موسوعة الدكتور عبد الرحيم علي.. شاهد

يُشارك الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بمجموعة الأعمال الكاملة الصادرة عن سلسلة مطبوعات المركز العربي للصحافة والنشر بالقاهرة، التي تتوافر بجناح دار كنوز للنشر والتوزيع.

تحمل المجموعة ثمار أكثر من 30 عامًا، قضاها الدكتور عبد الرحيم علي في الرصد والتحليل لظاهرة "الإسلام السياسي"، وكيف خرجت جماعات العنف من عباءة الإسلام السياسي، حيث تضم السبعة مجلدات 22 كتابا، هي خلاصة تجربته في البحث حول الفكر الراديكالي للجماعات على اختلاف تنوعها.

عبر الفيديو التالي.. يتحدث ياسر رمضان مُدير دار كنوز للنشر عن موسوعة الدكتور عبد الرحيم علي