حبس تاجري خردة ولصَّيْن سرقوا سورًا حديديًا بالخليفة

قررت نيابة الخليفة والمقطم، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سور حديدي من داخل موقع تحت الإنشاء.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الخليفة، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (عدد 13 قطعة حديدية "مجهولة المصدر").

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من إحدى الأسوار الحديدية بإحدى المناطق بأسلوب"المغافلة" بدائرة القسم.

و اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المناطق الإنشائية، وأضافا بارتكابهما واقعة مماثلة من داخل موقع إنشائى بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (تاجرين خردة – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



