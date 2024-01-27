الجمعة.. "نبذ العنف ضد المرأة" في أوبريت بمعرض الكتاب

يواصل الكاتب المسرحي أشرف أبو جليل رعايته الفنية للأطفال من خلال إشرافه على مدرسة المسرح بمركز شباب صقر قريش فيقدم تجربته الرابعة معهم أوبريت (أولاد وبنات)، الذي يناقش قضايا التمييز والعنف ضد المرأة محاولا تصحيح المفاهيم لدى الأطفال، حيث سيتم تقديم الأوبريت ضمن أنشطة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك يوم الجمعة المقبلة الموافق 2 فبراير بجناح الطفل بالمعرض.

يدور الأوبريت حول الطفل حمادة الذي ما، إن يصل الى مرحلة المراهقة حتى يبدأ في محاولات لمنع أخته ياسمين من هوايات الموسيقى والرسم والمسرح ورئاسة فصلها في المدرسة كما يمنعها من اللعب مع الأطفال ومشاهدة التلفاز والإنترنت وغيرها من سبل القمع لحريتها وصولا إلى المناداة بأن يأخذ ضعفها في المصروف اليومي ويصل به الأمر أن يعتدى بالضرب على أخته في محاولة لمنعها من الاشتراك في الأوبريت الذي سيفضح أفكاره، فتقوم البنات باستكمال الأوبريت وتقدم نماذج للمرأة عبر التاريخ مثل حتشبسوت وشجرة الدر وجميلة بوحريد وأفضال معلمته ودادة الحضانة وأخته عليه فينسحب من الاوبريت مدعيا أن الرجال جميعا يرددون ما يردده فيأتون له بنماذج من الرجال تناصر المرأة فالرسول الكريم والخلفاء الراشدون والمفكران محمد عبده وقاسم أمين والرؤساء جمال عبد الناصر والسادات وعبد الفتاح السيسي يناصرون المرأة ويأتون له بفقرات من خطبهم وكلماتهم ثم يأتي معلمه ليشرح ما الدافع وراء ما يفعله هذا الفتي من تمييز وهو تفوق أخته ياسمين عليه في الهوايات فبدافع من الغيرة منها ولعدم تحققه فيها تبنى هذه الأفكار ويختتم الاوبريت برجل الدين الذي يردد على مسامعه مقولات ناهية للقضية للإمام محمد عبده فيقتنع حمادة بها ويعتذر لأخته ولصديقاته وللمرآة بشكل عام مرددا ( صقفة قوية م اللي هيه للولد والبنت ، المستقبل يبقى أفضل بالراجل والست)

الأوبريت يقدم تحت رعاية نسرين مصطفى وأحمد حسن شحاتة ومن تأليف وإخراج أشرف أبوجليل وألحان سام محمود ويقدم على مسرح مركز شباب صقر قريش في السادسة مساء الخميس القادم ويقدم في اليوم التالي الجمعة الثانية ظهرا بصالة أنشطة الطفل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بطولة : آية محمد رفعت و زينب أحمد حسن ودعاء محمد عوض وهاجر مصطفى عبد العاطي وملك أيمن حسن وملك عاطف عبد العال ومحمد خليفة عشري ومحمد البدر عبد الغفور والأطفال أحمد على حسين وأميرة قرني عبد العزيز وإياد أشرف إبراهيم وإيمان قرني عبد العزيز وجنات محمد فتحي وجيهان أحمد ناصر وحنين خالد فتحي وساندي أحمد سمير وسما عاطف عبد العال وضحى محمد احمد وعبد الرحمن محمد رفعت ومحمد جمال محمد ومريم محمد فوزي ومريم مصطفى عبد العاطي وندى فخرى فخري ووفاء أحمد محمد ويوسف أحمد ناصر وإشراف محمد فؤاد وحنان عبد السميع

أوبريت أولاد وبنات نشره المركز القومي لثقافة الطفل للشاعر أشرف أبوجليل وكيل وزارة الثقافة ضمن رحلته في الكتابة للطفل التي تضمنت العديد من الاعمال المسرحية والروائية إبان عمله السابق كموجه عام للمسرح بالتربية والتعليم