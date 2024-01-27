ريكاردو سترنوتي: سعيد بتواجدي في مصر لأول مرة.. وقريبا ترجمة باللغة العربية لكتابي "مذكرات دانتي"

السبت 27/يناير/2024 - 01:40 م

استضافت القاعة الدولي "ضيف الشرف" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، صباح اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري،ندوة "دانتي.. شاعر المتوسط" وذلك بحضور ريكاردو سترنوتي المتخصص في الكوميديا الالهية ورئيس جمعية أصدقاء دانتي الليجيري بكازينتينو إيطاليا، والدكتورة لمياء الشريف أستاذة الادب الإيطالي ورئيسة قسم اللغة الإيطالية بجامعة بدر، والدكتورة كرستين سمير مدرس الادب الإيطالي بجامعة بدر، وتدير اللقاء الدكتورة عبير السيد وهى كاتبة اكاديمية وسيطة ثقافية ورئيس جمعية نوافذ على الثقافة والابداع بفلورنسا إيطاليا.

في البداية رحبت الدكتورة لمياء الشريف بالضيوف في هذه الندوة التي تتحدث عن رحلة عشق شاعر المتوسط "دانتي" والتي تستضيف مؤسس أصدقاء دانتي بإيطاليا. والتي تضم كل عشاق الكوميديا من كل انحاء العالم سواء من مدينة فلورنسا أو غيرها، وعلى رأسهم "ريكاردو سترنوتي" وهو دارس للقانون وبدأ في العمل كمرشد سياحي حيث يقوم بعمل رحلة حج سنوية في حب "دانتي" والذي انتصر للحب وللمرأة.

كما رحبت بالدكتورة لمياء الشريف بالدكتورة عبير السيد وهي كاتبة ووسيط ثقافة وصاحبة مؤسسة نوافذ على الثقافة للشعوب.

وفي بداية كلمتها تحدثت الكاتبة عبير السيد عن رحلتها في الاندماج بين الثقافات الأوربية وكيفية الإندماج بداخل تلك المجتمعات قائلة:"دخلت عالم الكتابة من خلال كتابي "حكايات نساء مهاجرات " وأنا عضو اتحاد كتاب مصر، وأعمل كوسيط ثقافي وهو الأمر الذي يحتاج إلى ندوات كاملة للتفرقة بين المترجم والوسيط الثقافي، تعرفت على ريكاردو في عام 2019، والتي يتذكر الجميع مأساة كورونا التي تعرضت لها إيطاليا حيث انحسبنا جميعا في صناديق مغلقة نظرًا للأحداث المأسوية التي شهدها إيطاليا في فقد الكثير من عائلتها في تلك الفترة.

وعن رحلة الاندماج داخل المجتمع الغربي، أوضحت "السيد" إلى أنها ظللت فيها قرابة الـ 35 عامًا، وتعرفت خلالها على العديد من الثقافات الأوربية، والتي تدربت خلالها على كيفية الاندماج وسط الثقافات المختلفة دون أن يحدث هذا خللا في ثقافته الأم، وهو الأمر الذي كنا نحاول أن نفعله مع الجاليات العربية في الخارج، هو الاندماج دون الإخلال بما نحمله من ثقافة أصلية.

مضيفًا: "أنه من خلال جمعية نوافذ استطعت النفاذ بداخل الشعوب الأوروبية واصبحنا الأن من الجمعيات التي يتم دعوتها بجميع المحافل الثقافية، باعتباري أحمل ثقافة البحر المتوسط وأحمل الثقافة المصرية التي تتميز بتوعها الثقافي والحضاري، وأصبحت جزء من تعريف ثقافة وطني بداخل تلك المحافل ".

كما وجهت الدكتور لمياء الشريف الحديث لـ "ريكاردو ستاروتي"

وفي بداية حديثه عبر ريكاردو سترنوتي عن سعادته بتواجده في مصر وهذه هي المرة الأولى التي يزورها بصحبة صديقته الإسبانية قائلًا:" سعيد بتواجدي في هذه الرحلة الرائعة مع صديقتي الإسبانية إلى مصر وهذه هي أول مرة أزور فيها مصر وقمنا بزيارة أماكن كثيرة"، كما انني سعيد بتواجدي هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب للحديث عن "دانتي.. شاعر المتوسط" وعن رحلته في الكتابة عن دانتي من خلال الكتاب الذي أصدره له بعنوان "مذكرات دانتي".

وعن رحلته في حب دانتي والكوميديا قال "ريكاردو": أنا فخور بكوني متواجد هنا لأتحدث عن الكوميديا وعلاقته بالثقافة العربية والإسلامية، وهذا الجسر الثقافة بين مصر وإيطاليا وأسبانيا، وهناك جسور تمتد عبر الثقافات الثلاث"

مضيفًا:" وكتابه مذكرات دانتي والذي يتحدث عن رحلة "دانتي مع الكتابة والشعر" وهذه المذكرات التي بدأتها بحكاية أسطورية، عن طريق تخييل أنني وجدت مخطوط عليه ثلاث قصائد لدانتي، وأن هذه المذكرات مزجت فيها بين القصص الحقيقية والقصص الخيالية، وبدأ بالتحدث عنها كما لو أنها حقيقة أو أنها موجدة فعلا من زمن "دانتي"، وهذا الكتاب اعتبره مزج بين الأسطورة والخيال والواقعية".

مضيفًا: "اتمني من الجميع أن يقرا كتاب مذكرات دانتي، وأن الكتاب يتم ترجمته إلى اللغة العربية وسوف يصدر قريبًا ".