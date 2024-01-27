وزير التموين: صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد مربوطة بالسكة الحديد

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إن صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد تتميز أنها مربوطة بخط سكة حديد يساعد على نقل الأقماح داخل البلاد دون الحاجة إلى استخدام النقل البري، مما سيعمل على توفير السيولة المرورية لمحافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.

وزير التموين: صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد مربوطة بخط سكة حديد

وأوضح وزير التموين، خلال تفقده أعمال إنشاء صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد التي قاربت على الانتهاء، أن الهدف من المشروع يتمثل في زيادة الكثافة التخزينية في الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد، وتقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليص الوقت المستهلك فى توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات.

وتتكون صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد من 8 خلايا بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن بتكلفة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13.2 مليون يورو قرض من صندوق أوبك لتنمية الدولية "أوفيد"، والباقي تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه.

رافق وزير التموين خلال الجولة التفقدية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.