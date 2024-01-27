رئيس شعبة السياحة بجنوب سيناء يوضح الطابع الديني لمحمية رأس محمد

تعد محمية رأس محمد، أول محمية طبيعية في مصر، تم إعلانها في عام 1983م، كمتنزه وطني، وواحدة من أجمل وأروع بقاع العالم، حتى أن البعض يُطلق عليها جنة الله في الأرض لما فيها من مناظر طبيعية خلابة، وتنوع ملحوظ بين البيئة النباتية والحيوانية والبحرية، وللمحمية أهمية دينية وتاريخية يرويها أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء قائلًا: "راس محمد منطقه ذات طاقة ايجابية عالية وذات طابع تاريخي وديني ثري، فهي نقطة التقاء نبي الله موسي والخضر عليه السلام عند مجمع البحرين المذكور بالقرآن الكريم في سورة الكهف من الآية 60 إلى 82 التي تقع بمنطقة رأس محمد بشرم الشيخ عند نقطة التقاء خليج العقبة وخليج السويس بجنوب سيناء.

وأشار الشيخ لـ"البوابة نيوز" إلى أن احد الباحثين قام بعمل المسح التصويري الفضائي باستخدام تقنية تصوير الأقمار الصناعية التي حددت موقع لقاء نبي الله موسى والخضر عليهما السلام على أرض سيناء منذ حوالي 3200 سنة تقريبًا، وأن التوصيف اللغوي لكلمة مجمع البحرين لا ينطبق جغرافيًا على أي مكان في العالم إلا في رأس محمد وهي مجمع خليجي العقبة والسويس في بحر واحد هو البحر الأحمر ولفظ مجمع يختلف عن لفظ التقاء.

وأضاف: كما أن الأقمار الصناعية كشفت عن موقع صخرة الحوت نقطة اللقاء بين نبي الله موسى والرجل الصالح الخضر وهي الصخرة الوحيدة التي تتوسط طريق الدخول لرأس محمد وتقع في خط مستقيم في طريق الوصول لآخر نقطة في اليابسة في موقع مجمع البحرين . ووفقًا لما توضحه الخرائط المصورة فإن المسافة المرجحة التي قطعها الحوت من الصخرة حتى المياه العميقة تبلغ حوالي 2 كم والمسافة التي قطعها نبي الله موسى من نفس الصخرة حتى نقطة الارتداد واكتشاف فقدان الحوت توازى نفس المسافة 2كم.

وتابع: وان الممر المائي للحوت الذي حدد القرآن الكريم الطريق والطريقة التي أتخذها الحوت مرتين مرة في قوله تعالى (فاتخذ سبيله في البحر سربًا) ومرة (واتخذ سبيله في البحر عجبًا)، وفي الآيتين جاء الذكر والتأكيد على اتخاذ الحوت سبيلاً للخروج من المياه الضحلة إلى المياه العميقة باتخاذ السبيل وتعنى الطريق وقد وصف القرآن معجزة شق الطريق إلى البحر وعودة الحياة للحوت والمعروف بمنطقة الخليج الخفي بجنوب رأس محمد وهذا يفسر وجود مجرى مائي دائم في منطقة الخليج الخفي برأس محمد.

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