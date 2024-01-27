طقس الإسكندرية.. أمطار ورياح وانخفاض الحرارة إلى 16 درجة

شهدت الإسكندرية فجر اليوم السبت 27 يناير، تساقطا للأمطار المتوسطة على فترات متقطعة، وسط استمرار الغطاء السحابي ونشاط للرياح الغربية، وانخفاض في درجات الحرارة والتي تصل إلى 16 درجة مئوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة تمتد خفيفة إلى متوسطة.

وتشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر المتوسط مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس خلال ساعات النهار وتكون شديدة البرودة ليلا.

وشهدت الإسكندرية أمس أمطارا تفاوتت شدتها من متوسطة لغزيرة علي مختلف المناطق مع استمرار الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وتفقد اللواء محمود نافع رئيس الشركة تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها بمناطق العامرية والعجمي.

وأكد "نافع" استمرار حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ما يزيد عن ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.