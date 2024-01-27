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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية دير أبو ضعيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، باستشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي  خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق مدينة جنين.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى بن سينا بمدينة جنين، عن استشهاد الشاب قسام أحمد عبد الكريم ياسين، نتيجة إصابته بالرصاص الحي نقل إثرها في حالة خطيرة إلى المستشفى.

وأمس الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين، في قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

استشهاد شاب فلسطيني رصاص الاحتلال قرية دير أبو ضعيف مواجهات مع الاحتلال شمال شرق جنين