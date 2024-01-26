منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لـ"الكونغو"

يخوض منتخب مصر، اليوم الجمعة، مرانه الرئيسى، استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي بطولة الأمم الأفريقية، التى ينطلق فيها دور الـ16 غدا بمباراتين، ثم يخوض المنتخب مباراته المرتقبة مساء الأحد المقبل.



وخصص البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، المحاضرة الصباحية التى ألقاها على لاعبى الفراعنة داخل فندق الإقامة بمدينة ابيدجان، للحديث عن كيفية علاج الاخطاء الدفاعية التى عانى منها منتخب مصر خلال المباريات الثلاث فى دور المجموعات ببطولة أمم افريقيا 2023 المقامة حااليا فى كوت ديفوار.



وسبق المحاضرة مناقشات بين روي فيتوريا ومساعديه حول الأداء المتواضع لمنتخب مصر دفاعيًا في مباريات دور المجموعات.



وفاجأ فيتوريا الجميع بأن الأهداف الستة التى سكنت مرمى منتخب مصر جميعها كانت من أخطاء دفاعية فى التمركز والبطىء فى استخلاص الكرة وعدم غلق المساحات بشكل جيد أمام المنافسين.



وقام فيتوريا بإعادة الأهداف الستة التى سكنت مرمى الشناوى خلال مباريات الدور الأول، مؤكدًا للاعبيه أن أى منتخب يتعرض لمثل هذه الأهداف لا يمكن أن يحقق بطولة بهذا الشكل، لأنه من الصعب احراز تقدم هجومى فى ظل وجود خلل دفاعى بهذا الشكل.



ورفض فيتوريا تحميل المدافعين مسئولية هذا الخلل، مؤكدًا أن الجميع يتحمل المسئولية بما فيهم المهاجمين، لأن العمل جماعى وهناك أدوار دفاعية على جميع اللاعبين بلااستثناء عليهم القيام بها بشكل منظم حتى لا تحدث هذه