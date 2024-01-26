عاطل ينهي حياة سائق توك توك طعنا ببولاق الدكرور

لقي سائق توك توك مصرعه طعنا علي يد عاطل في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال سائق توك توك به آثار طعنة نافذة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أنه أثناء مرور المتوفي شاهد أحد الأشخاص ينهال ضربا علي نجله الصغير فتوقف للدفاع عنه ونصرته الإ أن والد الطفل لم يستمع له ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة قام فيها والد الطفل بطعن السائق مما تسبب في إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.