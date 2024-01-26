الخارجية الألمانية تعرب عن قلقها إزاء القصف الإسرائيلي على سكان خان يونس

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها إزاء ما يحدث لسكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من قصف مستمر ومكثف على المدينة، وغارات الجيش الإسرائيلي على مركز لإيواء اللاجئين تابع للأمم المتحدة واستشهاد العشرات فية وإصابة الآخرين.

كما شددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وتخفيف المعاناة على المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت بيربوك إلى ضرورة التزام إسرائيل بقوانين الدفاع عن النفس وأن هناك قوانين دولية لابد من الالتزام بها، وعلى ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأمس الخميس، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات في وسط قطاع غزة، نتج عنها استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرون، معظمهم من النساء والأطفال.

فاستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على منزلهم في منطقة الزوايدة، واستشهد 6 آخرين في غارة على منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط مجمع ناصر الطبي بكثافة.

كما نفذ الاحتلال قصف مدفعي استهدف مبنى تعليمي تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف استشهاد العشرات من الفلسطينيين وإصابة آخرين.