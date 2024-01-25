وزيرة الثقافة تلتقي رئيس هيئة الشارقة للكتاب لبحث تعزيز التعاون المشنرك

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، لبحث تعزيز التعاون الثقافي في مجالات النشر والتبادل الثقافي.

يأتي اللقاء ضمن العديد من اللقاءات التي تُجريها وزيرة الثقافة، ضمن فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس الأربعاء، بمركز مصر للمعارض في التجمع الخامس.

وأكدت وزيرة الثقافة الأهمية الكبيرة للمشاركة الإماراتية بالدورة الحالية للمعرض، التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مضيفة أن الفعاليات الثقافية التبادلية بين البلدين في تطور مستمر في مجالات الفنون والآدب كافة، ولها دور فعال في دعم المزيد من هذا العمق.

من جانبه، أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يُعد منصة كبيرة للقاء الناشرين من 70 دولة حول العالم، وهنأ وزيرة الثقافة على افتتاح الدورة 55 معرض القاهرة الدولي للكتاب، متمنينًا لها أن تكون أكثر نجاحًا من الدورة السابقة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وزيرة الثقافة، نُسخةً موقعةً من آخر إصدارات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، بعنوان "تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية"، وهو الإصدار الـ84 لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.