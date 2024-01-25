بالصور.. ختام امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

اختتمت اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

من جانبه، واصل محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، جولاته الميدانية لمتابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2024 بعدد من المدارس وذلك فى إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها .

وستهل وكيل الوزارة جولته بمدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية التابعة لادارة أبورديس التعليمية وتفقد لجان الامتحان لمادة "العلوم" الفترة الأولى (9ص : 11ص)؛حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات

وشملت جولته التفقدية لجنة مدرسة أبوزنيمة الإعدادية التابعة لادارة أبوزنيمة التعليمية واطمأن سيادته على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، دون أي شكاوي.

وأوصى بالعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم .

كما تفقد لجنة مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد المنعم كامل للتعليم الأساسي التابعة لادراة رأس سدر التعليمية لمادة "الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات " الفترة الثانية (11.30ص :12.30ظ).

وفى ختام، جولته وجه وكيل الوزارة بتوفير المناخ المناسب داخل اللجان وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، وانضباط اللجان، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء.

ويذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 بدأت يوم الاحد الموافق21/1/2024م واستمرت حتى اليوم الخميس الموافق 25/1/2024م ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 3472 طالب وطالبة منتظمين بعدد 8 إدارات تعليمية ، موزعين على 73 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

ويشار إلى أن آلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي يجرى هذا العام وفق نظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف "الثالث الإعدادي".

وهو عبارة عن كراسة للأسئلة والإجابة تشمل مختلف أنواع الأسئلة بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية، لافتًا إلى أنه تم تدريب الطلاب بهذا النظام.

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