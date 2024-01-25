بطولة أفريقيا لكرة اليد.. الجزائر تلتقي الرأس الأخضر في نصف النهائي

يجاهد منتخب الجزائر لكرة اليد للفوز والتأهل لنهائي بطولة أفريقيا، خلال اللقاء الذي يجمعه بمنتخب الرأس الأخضر في الساعة 8 والنصف مساء على صالة رقم 1 في استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي بطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر.

ويأمل منتخب الجزائر الاكثر تتويجا بالبطولة، في الفوز في لقاء الليلة والاقتراب خطوة نحو اللقب الأفريقي، حيث تأهل لهذا الدور بعد الفوز في ربع النهائي على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36/ 23 وضمن التأهل لبطولة العالم المقبلة 2025 التي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج ويسعى للتأهل لنهائي بطولة أفريقيا والمنافسة على اللقب.

أما منتخب الرأس الاخضر وصيف النسخة الماضية فيرغب في الفوز والتأهل للنهائي بعد ان تأهل لنصف النهائي على حساب منتخب المغرب بنتيجة 31 / 22 وصعد رسميًا لكأس العالم .

كما يلتقي منتخب مصر نظيره التونس في الساعة ٦ من مساء اليوم في نهائي مبكر للبطولة ومتكرر في الدور نفسه للنسخة الثانية على التوالي.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة نحو حقيق اللقب التاسع في تاريخه والثالث على التوالي، لضمان التأهل إلى دور الألعاب الأولمبية المقبلة.

وتأهل فراعنة اليد إلى هذا الدور بعد الفوز على أنجولا في ربع نهائي البطولة.