بعد خسارة مباراتين.. موعد الودية الثالثة للزمالك في معسكر الإمارات

يعسكر فريق الزمالك في الفترة الحالية بدولة الإمارات، وذلك لخوض بعض المباريات الودية القوية مستغلا توقف الدوري المصري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.

وخاض الزمالك حتى الآن مباراتين في معسكر الإمارات وخسر في المباراتين، حيث سقط في المباراة الأولي أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 3-1، ثم سقط أمام أم صلال القطري بنتيجة 2-0، وذلك في بطولة الوحدة الودية.

ويخوض الزمالك مساء الجمعة المقبلة مباراة ثالثة ودية بمعسكر الإمارات، وذلك أمام فريق الرجاء المغربي، ببطولة كأس دبي للتحدي.

وتضم قائمة الزمالك في الإمارات اللاعبين: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد- محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر- محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي -سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.