محافظ قنا يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة من الماجستير المهني لإدارة الأعمال بجامعة جنوب الوادي

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل تخريج الدفعة الرابعة من الماجستير المهني لإدارة الاعمال "MBA" بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادى، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

قدم محافظ قنا التهنئة للخريجين، مؤكدا أن القيادة السياسية مهتمة بخلق كوادر وقيادات شابة والاهتمام بتأهيل الشباب على الادارة وريادة الأعمال وتكوين قاعدة غنية من الخبرات الشبابية، وتخريج قيادات قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 – لبناء جهاز إداري يتميز بالكفاءة الفاعلية، مؤكدًا أن الدراسة العملية بالمجالات التقنية يتيح فرصًا أكبر للشباب فى مجالات العمل المختلفة، معربًا عن شكره للخرجين على جهودهم ومثابرتهم لتحمل أعباء الدراسة في ظل تحملهم الاعباء الحياتية والمعيشية.

وقدم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الشكر لمحافظ قنا على اهتمامه الدائم بالعملية التعليمية، وحرصه على مشاركتهم في محافل تخرج أبناء المحافظة، معربا عن بالغ سعادته بتخريج جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة إداريًا وماليًا، مشيرا إلي أن الجامعة تتجه نحو التوسع في تقديم البرامج المهنية.

عقب ذلك سلما محافظ قنا ورئيس الجامعة دروع وشهادات للخرجين تكريما وتقديرا لتفوقهم وتميزهم، كما سلم رئيس الجامعة درع جامعة جنوب الوادى التذكارى لمحافظ قنا تقديرا للجهودهم في دعم ملف التعليم والبحث العلمى.

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