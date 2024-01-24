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الخميس 25 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة الإدارية تستكمل مواعيد المقابلات للمتقدمين للتعيين في وظيفة معاون دفعة 2023

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، عن استكمال مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة ٢٠٢٣ والخاص بباقي الجامعات على مستوى الجمهورية غير المعلن عنها.

والتي تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ /٢ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة أكتوبر - ميدان النجدة.

وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به.

رابط الاستعلام:
https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate

النيابة الادارية مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين للتعيين وظيفة معاون نيابة إدارية