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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمين العام للأمم المُتحدة: رفض إسرائيل لحل الدولتين "غير مقبول"

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول"، مطالبا بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة بأكمله.

وقال غوتيريش، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس الثلاثاء، "يعاني سكان غزة بأكملهم من الدمار على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث. لا يوجد ما يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وذكر أن الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني "مروع"، وأن "سكان غزة لا يواجهون خطر القتل أو الإصابة بسبب القصف المتواصل فحسب، بل يواجهون أيضا فرصة متزايدة للإصابة بأمراض معدية مثل التهاب الكبد إيه والزحار والكوليرا".

الأمين العام للأمم الم تحدة إسرائيل حل الدولتين غير مقبول