القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة جاء فيها : السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخليــة يطيب لى أن أبعث إليكم ولرجال هيئة الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والسبعين للملحمة البطولية الخالدة لجيل عظيم من رجال الشرطة البواسل الذين تصدوا لقوات الإحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952، مجسدين أعظم القيم والمبادئ الأصيلة لأمتنا المصرية جيلاً بعد جيل، ومع الاحتفال بهذه المناسبة فإننى ورجال القوات المسلحة نثمن بكل التقدير والاعتزاز دوركم الوطنى المشرف فى تأمين وحماية الجبهة الداخلية، والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الغالية وتأمين إنطلاقتها نحو البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر.

وفقكم الله لخدمة الوطن وشعبه العظيم،وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة .