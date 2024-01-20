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السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مد تخفيض تذاكر متحفي شرم الشيخ والغردقة لشركات السياحة

متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
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وافق المجلس الاعلى للآثار برئاسة مصطفى وزيري  على مد التخفيض الممنوح لشركات السياحة على التذاكر المجمعة لمتحفى"الغردقة وشرم الشيخ بنسبة 25 % على أن يكون الحد الأدنى للتذاكرالمجمعة (250) تذكرة بدلا من ( 1000) تذكرة؛ وذلك اعتبارا من يناير الجاري وحتى 31 ديسمبر2024، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ومراعاة القواعد المتبعة فى هذا الشأن.

كما وافق المجلس على قرار لجنة الاعتماد اللجنة الدائمة للأثار بغلق منطقة أثار مصطفى كامل امام الزائرين وايقاف بيع التذاكر لحين انتهاء اعمال درء الخطورة والصيانة بالمنطقة، مع اتخاذ كافة الأجراءات القانونية ومراعاة القواعد المتبعة فى هذا الشأن. 

 وقرر المجلس  غلق متحف أثار الوادى الجديد امام الزائرين وايقاف بيع التذاكر.
ووافق المجلس على تعديل رسوم دخول السيارات لساحة انتظارمعبد ابوسمبل،على ان تكون  25 جنيه للسيارة الملاكي، و50 ميكروباص 75  جنيها للكوستر، وأتوبيس: 100 جنيه.

 وتطبق تلك القرارات اعتبارًا من 1 مارس 2024 مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

السياحة التذاكر الغردقة الإجراءات القانونية مصطفى كامل