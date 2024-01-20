تابع للتأمين الصحي.. افتتاح أول مركز لتنظيم الأسرة بقنا

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عن افتتاح أول مركز لتنظيم الأسرة تابع لهيئة التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا ، بعيادة الطلائع بالحصواية لتقديم خدمة لائقة بمنتفعي التأمين الصحي بمحافظة قنا تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبحضور الدكتور أشرف كمال مدير عام التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا والنائب مصطفي محمود والنائب محمد احمد الجبلاوى عضوا مجلسي النواب والدكتورة غادة مسلم حفني، مديرة عيادات تأمين صحي محافظة قنا والدكتور أحمد النقيب نقيب الصيادلة.

وأضاف عبد الباقي أن المركز يقدم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات في سن الإنجاب، فضلا عن خدمات الصحة الانجابية، مشيرا إلى أن المركز يعد إضافة قوية لمنظومة الخدمات الطبية التي يقدمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجانب مستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعي، مؤكدا أن الدولة تولي قطاع الصحة أهمية كبيرة من خلال توفير جميع الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية، لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

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