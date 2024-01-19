نقيب الموسيقيين يلوح بالاستقالة والتفرغ لحياته الخاصة

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ، عن حجم الإنجازات التى نفذها بالنقابة خلال توليه منصبه كنقيب للموسيقيين ، وكتب على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك ملمحا برغبته بالاستقالة من منصب النقيب العام للموسيقيين وتفرغه لأهله وأسرته بعيدا عن مشاكل النقابة وما يدور حولها كل يوم.

وعلق نقيب الموسيقيين قائلا : الحمدلله والشكر لله، ولا أريد من أحد جزاء ولا شكوراً والجزاء عند الله وحده 15 شهراً وثلاثة أيام بالعدد قضيتها وسط زملائي بالعمل الفني والموسيقي تسلمتها كالآتي

مبني مؤسف متهالك لايليق، والحمدلله أصبح كما هو عليه معاشات ١٠٣٥ جنيه للمدة الكاملة والحمدلله وصلت ١٥٥٦ ولست راضياً، علاج ومستشفيات المحاسيب والأحباب فقط، الحمدلله ليس لي محاسيب ولا شلل الكل عندي سواء مناديب ومفتشين أغني من النقابة، والحمدلله تم رصدهم وبترهم وهم عدد كبير ومازال البتر قائم حتي يومنا هذا .

وأضاف أرصدة مالية ٦٩ مليون جنيه والحمدلله أصبحت ١٧٦ مليون.. 15 شهراً وثلاثة أيام قضيتهم وسط كثير جداً جداً من الأوفياء والمخلصين والمقدرين لما تم بذله من جهد وشقاء وسهر بالليل والنهار من أجل نصرة الحق والعدل وبناء القيم والمبادئ ورعاية كل من يستحق الرعايه والعناية، شكراً من القلب لهذا الكم الكريم من هؤلاء الزملاء .

وأشار نقيب الموسيقيين الى وسط قليل جداً جداً جداً من الماكرين والحاقدين والناكرين للمعروف والراغبين في هدم كل شئ جميل وكل أهدافهم أن يبخسوا الناس أشياؤهم، أدعو لكم ولنفسي بالهداية، الله يهديكم ويهديني، ووسط عددً لا يتجاوز العشرين يمارسون كل أدوات العبث بالقانون وبالإنسانية، بداية من الفتاوي الغير صحيحة والغير منضبطة سواء بالبوستات أو بالفيديوهات، ومروراً ببث روح العداء بين الناس والتقليل من شأن الناس والخوض في الأعراض والذمم والنوايا، وأخيراً تجد أن كل أهدافهم تحت شعار "فيها لا أخفيها" وعندما يحدثك أحدهم عن الصح والصحيح والواجب فعله تشعر وكأنه عالماً من العلماء الذين سوف يخلدهم التاريخ وعندما تسأل عنه وعن واقعه وحاضره لعدم سابقة معرفتك به، تجد الإجابات من أقرب معارفه وللأسف الشديد أنه لم يستطيع إدارة شئون نفسه فقط طوال حياته .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7562244480493532&set=a.416186005099451&locale=ar_AR

وتابع للأسف الشديد هذا هو عالمنا الذي نعيشه علي وجه العموم في كل مناحي الحياه ونحن جزءً من هذا العالم، وهذا العالم مجموعات الصالح والطالح والباني والهادم والطموح والفاشل والناقد والناقم والناجح والجميل والقبيح والعاقل والمجنون والأمين والخائن والشاكر والناكر والبسيط والسليط والذكي والغبي وغيره .

وقال نقيب الموسيقيين لكن السؤال : ألم يسأل أحد نفسه سؤالاً بسيطاً ماذا لو كنت مكان شخص يحكم بين كل هؤلاء ويدير أمور كل هؤلاء ويحمل هموم كل هؤلاء ويسعي للحفاظ علي حياة كل هؤلاء ومؤتمن علي كل هؤلاء، وأخيرا اللهم جازنا بما نحن أهله يارب، اللهم أني أحتسب عملي وجهدي وأجري عندك فقط يارب .

واختتم أشعر أنني في أشد الإحتياج إلي بيتي وأسرتي وفني وأصدقائي الذين أختارهم برغبتي وبإختياري ولست مجبوراً علي صداقتهم ولا هم مجبورين علي صداقتي ووجودي بينهم .