نصر عبده: الاحتلال قذف قطاع غزة بـ65 ألف طن من المتفجرات

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، مدير تحرير البوابة نيوز، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين خلال حربه في قطاع غزة.

وأضاف “عبده”، خلال لقاء ببرنامج “ كلمة السر”، علي فضائية “ الشمس”، إن الاحتلال الإسرائيلي خلال حربة علي قطاع غزة ألقي ما يقرب من 65 ألف طن من المتفجرات علي قطاع غزة حتي الآن.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي دمر ما يقرب من 65 % من المباني في قطاع غزة حتي اليوم، لافتا الي أن أبطال المقاومة يظهرون من بين أبطال الأنقاض ويستهدفون المركبات وناقلات الجنود الإسرائيلية.

وأكد الكاتب الصحفي، أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، وأن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب جرائمها في قطاع هي فضيحة سياسية وكاشفة لمجازر الاحتلال في قطاع غزة.

واستطرد، أن العالم كله شاهد " عديلة هاشم" المحامية الجنوب أفريقية وهي المسلمة الوحيدة في فريق الدفاع وقد عرفها العالم كلة بما نطقته من حق ويقين ومثبتة جرائم الاحتلال في قطاع غزة.