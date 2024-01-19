غدًا.. مكتبة مصر الجديد تقدم دورة تدريبية عن الخياطة والباترون

تنظم مكتبة مصر الجديدة بدءًا من غدا السبت لمدة 6 محاضرات كل يوم سبت من الخامسة مساء وحتى الثامنة، دورة تدريبية لتعليم "الخياطة والباترون للسيدات"، لتعليم الخياطة والتفاصيل على مستويين، والتعرف على أنواع المكن، رسم الباترون والقص بشكل بسيط وسريع، وطريقة اخذ المقاسات الصحيحة، وعمل اكورساج بدون بنس، طريقة رسم الباترون، تركيب السوست، تركيب الكمر والأساور.

وتنفذ الدورة مكتبة مصر الجديدة العامة والتى تنطلق من غدا السبت وكل سبت ولمدة 6 محاضرات من الساعة 5 وحتى 8 مساءً.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن ذلك يأتى تماشيا مع الدولة المصرية التى أبدت اهتماما كبيرة في السنوات القليلة الماضية، وشهدت تقدما ملحوظا في ملف “تمكين المرأة” وزيادة مشاركتها في المجالات المختلفة، كما أولت القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا لملف المرأة المعيلة والعمل على حمايتها ومنحها كافة الحقوق .

وأشار حلمى، إلى أن جمعية مصر الجديدة تنظم مثل هذه الدورات بصفة مستمرة بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وتنمية قدراتها لتوسيع مشاركتها في قوة العمل خاصة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تدر دخلًا بشكل مباشر على المرأة المعيلة.