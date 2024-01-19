بالفيديو.. باحث: توقف الحرب في غزة يعني فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال سامر السنجلاوي، باحث في الشؤون الإسرائيلية، إن استمرار الحرب في غزة هو ضرورة بالنسبة لاستمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه، حيث إن أي وقف لهذه الحرب تعني تفكك ائتلافه الحكومي ودخوله الانتخابات وهو ضامن لخسارته بشكل مطلق.

وأضاف "السنجلاوي"، خلال مداخلة على فضائية القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يستخدم أسلوب التمويه فيما يخص إدارته مفاوضات متعلقة بإطلاق سراح الأسرى، ولكنها على أرض الواقع مفاوضات وهمية والحقيقة انه لا يريد الوصول بأي شكل من الأشكال إلى الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع تحقيق أي من أهدافه العسكرية التي أعلن عنها باستثناء هدف واحد متبق على جدول أعمال الجيش الإسرائيلي وهو تحرير المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي لحقت به هزيمتان متتاليتان، الهزيمة الأولى في 7 أكتوبر، والهزيمة الثانية الآن، متمثلة في فشله في تحقيق أهدافه العسكرية في غزة بعد 105 أيام.