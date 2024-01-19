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الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. السنغال تواجه الكاميرون.. العراق تستضيف اليابان.. مصر تلتقي بـ"الكونغو" في كرة اليد

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024 على النحو التالي:

كأس الأمم الأفريقية 

4:00 الرأس الأخضر: موزمبيق
7:00 السنغال: الكاميرون
10:00 غينيا: جامبيا

كأس آسيا 

1:30 العراق : اليابان   
4:30 فيتنام : أندونسيا   
7:30 هونج كونج : إيران

بطولة أفريقيا لكرة اليد 

2:00 كينيا : أنجولا 
2:00 رواندا : الكونغو الديمقراطية
4:00 غينيا : الكاميرون 
4:00 زامبيا : الرأس الأخضر
6:00 مصر : الكونغو 
6:00 ليبيا : الجزائر 
8:00 نيجيريا : تونس
8:00 الجابون : المغرب

الدوري الإسباني 

10:00 ألافيس: قادش

كأس السوبر الإيطالي 
9:00 إنتر ميلان: لاتسيو

الدوري الألماني 
9:30 ماينز: يونيون برلين

السنغال الكاميرون العراق الجابون المغرب