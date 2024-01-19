تشاهدون اليوم.. السنغال تواجه الكاميرون.. العراق تستضيف اليابان.. مصر تلتقي بـ"الكونغو" في كرة اليد

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024 على النحو التالي:
كأس الأمم الأفريقية
4:00 الرأس الأخضر: موزمبيق
7:00 السنغال: الكاميرون
10:00 غينيا: جامبيا
كأس آسيا
1:30 العراق : اليابان
4:30 فيتنام : أندونسيا
7:30 هونج كونج : إيران
بطولة أفريقيا لكرة اليد
2:00 كينيا : أنجولا
2:00 رواندا : الكونغو الديمقراطية
4:00 غينيا : الكاميرون
4:00 زامبيا : الرأس الأخضر
6:00 مصر : الكونغو
6:00 ليبيا : الجزائر
8:00 نيجيريا : تونس
8:00 الجابون : المغرب
الدوري الإسباني
10:00 ألافيس: قادش
كأس السوبر الإيطالي
9:00 إنتر ميلان: لاتسيو
الدوري الألماني
9:30 ماينز: يونيون برلين