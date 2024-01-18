محافظ الأقصر يستقبل منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

جاء ذلك على هامش استضافة محافظة الأقصر، لفعاليات مؤتمر التنمية المستدامة فى دورته الرابعة الذى تنظمه جمعية الأورمان تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام" غدا الجمعة، وتستمر فعالياته حتى يوم الأحد القادم.

من جانبه، أشاد السفير هشام بدر بحفاوة استقبال محافظ الأقصر، وأثنى على جهود الأقصر فى المحافظة على التنمية المستدامة، قائلا "نعرب عن خالص تقديرنا لفوز محافظة الأقصر للعام الثانى على التوالى بمركز متقدم على مستوى الجمهورية، حيث حصدت الأقصر المركز الثانى عن فئة المشروعات الناشئة بمشروع "المنظومة الذكية لترشيد مياه الشرب" فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، مؤكدا أن هذا المشروع احدث رواجاً كبيراً خلال عرضه بقمة المناخ cop 28 فى مدينة دبي ذلك كونه مشروع متعلق بالأمن المائي وفقر المياه متمنيا فوز المحافظة فى السنوات القادمة.

فيما أشادت الدكتورة هبه مغيب بجهود المحافظة فى الالتزام بمبادئ وأهداف التنمية المستدامة مما يوفر أبعاد التنمية الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وخلال استقباله لهم بديوان عام المحافظة، أكد محافظ الأقصر، على الدور البارز لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق "رؤية مصر 2030" ، وكذا جهود الوزارة فى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

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