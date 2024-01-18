المكسيسك وتشيلي تعلنان إحالة الوضع في فلسطين إلى "الجنائية الدولية"

أعلنت كل من المكسيك وتشيلي تحويل وضع دولة فلسطين إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في احتمال وقوع جرائم.

وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة لتزايد القلق بشكل متزايد حيال التصاعد العنيف، خاصة فيما يتعلق باستهداف المدنيين.

تتواصل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا وإصابة عشرات الآلاف، وشهدالقطاع تدميرًا هائلًا للمباني والبنية التحتية.

الوضع الصحي في القطاع يعاني أيضًا بشكل كبير، حيث تعرض جهاز الإسعاف لأضرار جسيمة بعد استهداف الاحتلال لنحو 108 سيارة إسعاف، وهناك 11 مستشفى تعمل بشكل جزئي من أصل 36.

سبق لقوات الاحتلال أن اقتحمت معظم المستشفيات في غزة وشمالها، وتعرضت الطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين لانتهاكات خطيرة، حيث اعتقلت 34 من الطواقم الطبية.