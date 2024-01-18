الفريق المسرحي لآداب عين شمس يفوز بالمركز الأول في مهرجان الاكتفاء الذاتي

حصل العرض المسرحي "حياة شخص ما" الذى شارك به فريق تمثيل كلية الآداب بجامعة عين شمس على المركز الأول في مهرجان الإكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي الذى نظمته الجامعة تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل عميد الكلية ، وإشراف محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، هدى عبد الحميد رئيس النشاط الفنى، وبحضور عدد من الطلاب على رأسهم حلمي أحمد رئيس اتحاد الطلاب ، ونائبته ولاء تيسير ، وأمين اللجنة الفنية محمد جمال والأمين المساعد يوسف محمد.

وقد حاز العرض علي عدد من الجوائز من بينها : جائزة التميز في الإستعراضات والدراما الحركية، فاز بها أحمد عادل أرشميدس وكذلك المركز الثاني في الديكور فاز بها كل من سامية محمود و كيرلس ناجي ، كما فاز العرض بالمركز الثاني لأفضل تأليف محمد رضا محمد، و أفضل ممثلة مركز ثالث "دور ثاني" أميرة محمد راشد.

وحصل العرض على جائزة أفضل ممثل مركز ثاني "دور أول" أحمد فتحي محمد ، وشارك في العرض ٥٠ طالب وطالبة ، وقام بالإعداد والإخراج محمد رضا.