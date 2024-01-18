"خارجية النواب": زيارة وزير الخارجية الصينى للقاهرة تجسد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن زيارة وزير الخارجية الصينى للقاهرة وانغ يى ولقاؤه بالرئيس عبدالفتاح السيسى يجسد ما انتهجته السياسة الخارجية المصرية منذ تولى الرئيس قيادة البلاد من سياسة متوزانة ومتزنة فشهدت العلاقات بين مصر والصين خلال العقد الفائت تطورا لترتقى الى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين .

وتابع كريم درويش أن مصر كانت أول دولة عربية وافريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين وقد تطورت علاقات البلدين للمستوى الاستراتيجى فى كافة المجالات حيث تدعم البلدان كل منهما الاخر فى المحافل الدولية .

كما تتسق توجهات السياسات الخارجية للبلدين فى احترام السيادات الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الوطنية والالتزام بمبد" الصين الواحدة " ، بالاضافة الى التوافق حول القضايا الاقليمية وخاصة قضايا الشرق الاوسط وخاصة القضية الفلسطينية من ضرورة الوقف الفورى للعدوان الاسرائيلى على الاراضى الفلسطينى وإنفاذ حل الدولتين .

واختتم رئيس خارجية النواب بأنه من المنظور أن تشهد العلاقات بين البدين خلال المستقبل القريب طفرات فى مستوى العلاقات فى مجال الاستثمارات الصينية فى مصر وتزايد السياحة الصينية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية والعلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.