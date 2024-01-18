33 تؤكد مشاركتها في بطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث

أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، قائمة الدول المشاركة في بطولة التحدي الدولية المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 حتى 27 يناير الجاري على ملاعب استاد القاهرة الدولي.

يشارك في البطولة نحو 500 فرد بواقع 167 لاعبًا و 140 لاعبة و 140 مدربًا وإداري ورؤساء الوفود، حيث أكدت 36 دولة مشاركتها في البطولة وهم : الارجنتين ، استراليا ، النمسا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، كرواتيا ، التشيك ، استونيا ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، المانيا ، بريطانيا ، اليونان ، جواتيمالا ، المجر ، الهند ، ايرلندا ، ايطاليا ، اليابان ، كوريا ، كيرجستان ، ليتوانيا ، المكسيك ، نيوزلندا ، بولندا ، البرتغال ، اسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تركيا ، امريكا بالاضافة الى مصر البلد المضيف.

وتخوض مصر منافسات البطولة ب 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبات و6 لاعبين، واللاعبات هن: سلمي ايمن ، هايدي عادل ، ملك اسماعيل ، اميرة قنديل ، زينه عامر ، فريده ابو هاشم.

واللاعبون هم: اسلام حامد ، احمد اشرف ، معتز وائل ، عمر وائل ، محمد شريف ، نور الدين كريم .

وقد استحدث الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بطولات التحدي لتكون فرص للاعبين لحصد نقاط إضافية في التصنيف الأولمبي، حيث تعد بطولات التحدي الأربعة ضمن 10 بطولات تحسب نقاطها في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، ويحصل الفائز بها على 40 نقطة تضاف لتصنيفه ، فيما يحصل الفائز في بطولات كأس العالم الأربعة على 60 نقطة، إلى جانب نهائي كأس العالم وبطولة العالم ذات ال 80 نقطة.