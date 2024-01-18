ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالسلوم

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع ختام امتحانات الشهادة الاعدادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة باللجان الامتحانية بمدينة السلوم الحدودية أقصى غرب المحافظة؛ لمتابعة انتظام امتحانات  الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يومها الأخير، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط. 

واطمأن وكيل تعليم مطروح من روساء اللجان على تنفيذ كل التعليمات التى تم التوجيه بها والخاصة باستلام أوراق الأسئلة من مندوب مركز التوزيع وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات قبل عمليه بدء فتح مظاريف الأسئلة. 

كما اطمأن على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الدراسات في اليوم الأخير لماراثون الشهادة الإعدادية واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وشدد شحاتة على انضباط اللجان الامتحانية مع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة مع التوجيه لرؤساء اللجان الامتحانية بالتنسيق مع الشرطة المدنية لتأمين كافة المشاركين فى العمليه الامتحانية على مستوى المحافظة؛ لضمان خروجهم فى أمان من لجان الامتحان، مشيراً إلى أنه بالاتصال الهاتفي مع إسماعيل جاتو وكيل المديرية اطمأن على عدم ورود أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بشأن الامتحانات بالمائة وعشرين لجنة بكافة أرجاء المحافظة.

مطروح تعليم مطروح امتحانات الشهادة الاعدادية عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح