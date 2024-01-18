وكيل تعليم مطروح يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالسلوم

أجرى عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة باللجان الامتحانية بمدينة السلوم الحدودية أقصى غرب المحافظة؛ لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يومها الأخير، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

واطمأن وكيل تعليم مطروح من روساء اللجان على تنفيذ كل التعليمات التى تم التوجيه بها والخاصة باستلام أوراق الأسئلة من مندوب مركز التوزيع وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات قبل عمليه بدء فتح مظاريف الأسئلة.

كما اطمأن على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الدراسات في اليوم الأخير لماراثون الشهادة الإعدادية واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وشدد شحاتة على انضباط اللجان الامتحانية مع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة مع التوجيه لرؤساء اللجان الامتحانية بالتنسيق مع الشرطة المدنية لتأمين كافة المشاركين فى العمليه الامتحانية على مستوى المحافظة؛ لضمان خروجهم فى أمان من لجان الامتحان، مشيراً إلى أنه بالاتصال الهاتفي مع إسماعيل جاتو وكيل المديرية اطمأن على عدم ورود أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بشأن الامتحانات بالمائة وعشرين لجنة بكافة أرجاء المحافظة.