"تعليم الوادي" تتابع امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

أكد سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية منعقدة بحضور جميع أعضائها المعنيين، لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2023_2024؛ إذ يؤدي الطلاب الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة بالتواصل مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، على إنتظام الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أي مشكلات او معوقات للعمل.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة لها، لافتا للتصدى بكل حزم لأى محاولات للغش وكل ما من شأنه مخالفة القواعد المنظمة للعمل.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.