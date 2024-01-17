أمم أفريقيا 2023.. أمرابط: جيل منتخب المغرب الحالي يتمتع بطموح جارف

أشاد سفيان أمرابط، لاعب خط وسط منتخب المغرب، بأداء زملائه خلال مباراة منتخب بلاده أمام تنزانيا، التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

واكتسح المنتخب المغربي، نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة على ملعب لأورينت بوكو، في مباراة شهدت تسجيل رومان سايس، عز الدين أوناحي، ويوسف النصيري.

وقال أمرابط في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: «بداية جيدة خاصة عندما ترى مباريات المنتخبات الأخرى والتي كانت صعبة».

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي: «أدرنا المباراة بذكاء وحكمة بسبب الطقس الخانق ونسبة الرطوبة المرتفعة».

وتابع: «كان انتصارا مستحقا، ولم يكن ممكنا تحقيق نتيجة غير هذه إطلاقا، تدربنا من قبل في الثانية ظهرا، وخوض المباراة المقبلة في نفس التوقيت سيكون صعبا».

وأكد: «هذا الجيل يتمتع بطموح جارف لتحقيق مشاركة مميزة، نعلم جيدا ما ينتظرنا في هذه البطولة، ونقدر جيدا آمال الجمهور المغربي، وعليهم أن يقفوا إلى جانبنا دوما، وسنسعدهم إن شاء الله».

وأتم سفيان أمرابط: «الأهم أننا انتصرنا بالسيناريو الذي خططنا له خلال التدريبات، سعيد جدا بالفوز 3-0 في مباراة صعبة، وتنزانيا قدمت مباراة جيدة، وفخور بفريقي».

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.