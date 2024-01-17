السيطرة على حريق كرافان بمنطقة المرشحة بطنطا

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية على اشتعال نيران داخل كرفان يستخدم مكتب لإحدى الشركات بمنطقة المرشحة بمدينة طنطا.

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية قد تلقى اخطاراً من العقيد محمد حماد مأمور اسم ثان طنطا يفيد باشتعال نيران داخل كرفان تابع لإحدى الشركات بمنطقة المرشحة بمدينة طنطا.

على الفور انتقلت الحماية المدنية والإطفاء برئاسة اللواء إكرامي خير الدين والرائد محمد عزت وقوات الحماية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتمت عملية التبريد وذلك بدون أي خسائر بشرية.

حرر محضر بالواقعة وانتداب المعمل الجنائي لعمل المعاينة والوقوف على آخر التطورات.