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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع الإشغالات بمنطقتي فلل الجامعة والاستاد في الزقازيق

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات
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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم بتشكيل لجنة من رئاسة المركز وحي ثان لمراجعة المساحات الفارغة بين الوحدات السكنية المتعدي عليها من قبل بعض المواطنين بمنطقتي مساكن الاستاد وفلل الجامعة وأمام بوابة كلية الطب بجامعة الزقازيق لإعادة استغلالها في إقامة مسطحات خضراء أو طبقاً لمشروعات التقسيم المعتمدة سلفا لتلك المناطق.

ومن جانبها قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع شرطة المرافق بمنطقتي فلل الجامعة ومساكن الاستاد وأمام بوابة كلية الطب بجامعة الزقازيق وذلك لرفع كافة الاشغالات والتعديات المخالفة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة تمهيدا لاستغلالها للصالح العام تماشياً مع خطة التجميل والتطوير التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

أكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها اليومية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة.

الإشغالات والتعديات الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بالتنسيق مع شرطه المرافق