بالفيديو.. خبير في السياسة الدولية يكشف تفاصيل زيارة كبيرة منسقي الأمم المتحدة إلى مصر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن زيارة كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى مصر ترد على كل ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة في محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ممثل دولة الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية قال في حديث بائس ويائس إن مصر لا تقدم المساعدات إلى غزة وتقف ضد نقل المعونات لأهل غزة مما يزيد من معاناتهم، "الأفعال أكثر برهانا من الأقوال الباطلة التي يدعيها محامي دولة الاحتلال".

وتابع أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ذهب إلى العريش ورأى بعينيه الدعم غير المسبوق من مصر لأهل غزة، "80% من المساعدات التي دخلت غزة كانت من مصر والـ20% الباقية كانت من دول أخرى"، مؤكدا أن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية طلبت أن يزيد العالم المساعدات المقدمة لغزة، لأن الأمر خطير للغاية.