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الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عيار 24 سيصل إلى 4 آلاف جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب

الذهب
الذهب
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عن توقعاته لسعر الذهب عيار 24 أكبر الأعيرة الموجودة في أسواق الصاغة المحلية، قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، أنه من المحتمل أن يصل سعر الذهب عيار 24 في الفترة المقبلة إلى 4 آلاف جنيهبعد أن وصل لـ 3800 جنيه.

وقال “نجيب ”: إن الذهب سلعة حساسة وأي حدث أو ادعاء يؤثر به لأنه سلعه عالمية وخاصة بالأونة الأخيرة وجد ارتباك بالسوق الذهبي حيث تردد الناس في عملية البيع والشراء عليه.

وأضاف «نجيب» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخلاصة» تقديم الإعلامية هبة جلال، المذاع عبر قناة «المحور»، أنه اصبح من الصعب تحديد سعر الذهب وصعوبة تحديد العرض والطلب عليه، لافتا إلى وجود ذبذبة بالسوق وعدم استقرار وأنه عندما لا يكون هناك عرض سيكون سعر الذهب مرتفع وعند وجود عرض سيصبح سعره منخفض.

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