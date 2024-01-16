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الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 20 مليون جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى  مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (20 مليون جنيه).
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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