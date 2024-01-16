برلماني لـ وزير التموين: أصبحت لا تصلح للوزارة

طالب النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتقديم استقالته بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، ومواجهة الأزمات، قائلا: “أصبحت لا تصلح لوزارة التموين”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.

كما طالب النائب علاء سليمان ، بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعرض امور خاصة عليه بصفته نائبا مستقلا .

كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين،قد كشف أن مصر تستورد 97% من الزيوت والقمح 53% مستورد، والذرة خاصة الصفراء 55% مستورد والفول 70% مستورد.