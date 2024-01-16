محافظ المنوفية: تحرير 1032 محضرا تموينيا وضبط 7 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى تحرير (1032) محضر تمويني خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال أسبوع على الأسواق والمحلات العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ،حيث تنوعت المحاضر ما بين (528) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (504) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأوضح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير 5 محاضر جنح شبين الكوم ضد أصحاب مخازن مواد غذائية لحيازتهم طن أرز ، طن خليط زوائد ، 50 ألف عبوة مواد غذائية ، 447 عبوة زيت طعام ،300 علبة سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، كما تم تحرير 3 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة تموينية بمركز تلا لحيازتهم 700 كجم سكر تمويني ، 300 كجم مكرونة تموينية ،وتحرير محضر ضد أصحاب مستودع مواد بناء لحيازتهم 10 طن أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر ،وأخر ضد صاحب مخبز أفرنجى لحيازته 500 كجم دقيق فاخر و 5 إسطوانات غاز بدون الحصول على موافقة من الجهات الرقابية .

وتضمنت المحاضر تحرير محضر جنح منوف ضد صاحب مصنع منتجات ألبان لحيازته 5 طن ملح بدون مستندات مجهولة مصدر ،ومحضر جنح الباجور ضد محل بقالة تموينية لقيامه بتجميع 280 كجم سكر تمويني لبيعه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، بالإضافة الى تحرير محضر جنح بركة السبع ضد صاحب مصنع للملابس الجاهزة لحيازته 10 ثوب قماش بدون مستندات ،ومحضر جنح الشهداء ضد صاحب مستودع مواد بناء لحيازته 10 طن أسمنت بدون مستندات مجهولة المصدر.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والتعاون الكامل مع مديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة حركة الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية والتي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وبصورة واضحة على السلع ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.