بالفيديو.. تفاصيل تطوير 149 قرية بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بأسيوط

قال المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن مبادرة حياة كريمة استهدفت طبقة معينة من الشعب المصري والتي كانت منسية ومحرومة من أبسط الحقوق والمرافق المهمة جدًا مثل الصرف الصحي والمياه والغاز والكهرباء ومراكز الشباب وغيرها.

وأضاف "الشرقاوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن مراكز حياة كريمة دخلت لهذه القرى المحرومة وغيرت حالها للأفضل، موضحًا أن محافظة أسيوط بها 11 مركزا، والمرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة دخلت 7 مراكز بواقع 149 قرية ويتبقى بها أربعة مراكز، وهناك مركزين فى المرحلة الثانية من المبادرة وهم أسيوط والقوصية.

وتابع، أن هناك مجهودات كبيرة تم بذلها في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وخاصة أن محافظة أسيوط كان لها الحظ الأكبر في المرحلة الأولى من المبادرة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأردف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إننا بصدد حاليًا الانتهاء من المرحلة الأولى وبدأنا نطرح أعمال الاستشارة في المرحلة الثانية والاستشاريين انتهوا من أعمالهم، وبصدد الأعمال التمهيدية لبدء أعمال المرحلة الثانية، موضحا أنه سيتم إنشاء محطات جديدة من محطات المياه وقطاع التخطيط والمشروعات يقوم ببذل مجهودات كبيرة قبل البدء الفعلي للأعمال.