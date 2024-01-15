المملكة المتحدة: لن نسمح بإغلاق البحر الأحمر

أكد وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة لن تسمح بإغلاق البحر الأحمر بشكل دائم أمام حركة الشحن التجاري، مع ترك باب الفرصة مفتوحًا لاستمرار قوات الحلف الغربي في استهداف ميليشيا الحوثيين في اليمن.

وفي تصريح له اليوم، وفقًا لصحيفة "الجارديان"، أوضح شابس أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين الأسبوع الماضي كانت مصممة لتكون عملية عسكرية لمرة واحدة بهدف وقف هجمات المتمردين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأشار الوزير إلى أن الدول الغربية وشركاؤها الدوليين يتابعون بعناية التطورات لمعرفة موقف المتمردين بعد هذه الضربات، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم الحاجة لتنفيذ مزيد من الهجمات بناءً على تلك التطورات. وأكد أنه سيتم التركيز بشكل خاص على متابعة العلاقات بين طهران والحوثيين وفحص التفاصيل المحتملة لتلك الروابط.

في سياق آخر، أكد وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة لن تقبل بإغلاق البحر الأحمر بشكل دائم أمام حركة الشحن التجاري، وأن القوات الغربية تبقى جاهزة لشن هجمات جديدة على الحوثيين في اليمن.

وأضاف شابس في تصريحه لصحيفة "الجارديان" اليوم، أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي كانت تصعيدًا عسكريًا مؤقتًا، بهدف وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وشدد الوزير على أن المملكة المتحدة لن تتسامح مع إغلاق الممرات المائية الرئيسية بشكل دائم، وأكد أن العالم يشهد فترة من الواقعية الصارمة بعد أن كان في عصر ما بعد الحرب. وأشار إلى أن هذا التحول يظهر الحاجة إلى مواجهة التحديات الراهنة بشكل أكثر واقعية وصرامة.