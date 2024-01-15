صلاح الشرنوبي: أصالة ونانسي وراغب علامة ووائل جسار وأسما لمنور يغنون من ألحاني

أكد الملحن الكبير صلاح الشرنوبى، أن المشاركين من النجوم في "حفل ألحان صلاح الشرنوبي" هم اصالة، ونانسي، وراغب علامة، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وهم مجموعة كبيرة وثقيلة فنيًأ جدا.

وأوضح "الشرنوبى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الحفل يقدم فيه أغانى متنوعة للمطربة وردة، وأغانى ما بين الطربية والخفيفة، بالإضافة إلى باقة متنوعة لوائل جسار، وجورج وسوف، وراغب علامة، ملفتًأ ان جميع اغانى الحفل من تلحينه.

وقال: سعيد بألقابي التى حصلت عليها، والتى منها "حفيد بليغ حمدي"، و"مهندس التلحين في مصر"، و"شرنوبيات"، مضيفًا أنه يعتز بوصف النقاد له بـ "مدرسة الشرنوبى"، او "شرنوبى".

ويشار إلى أنه سوف يقام حفل تكريم للملحن الكبير صلاح الشرنوبى، في الثامن عشر من يناير الجاري، في موسم الرياض، لما قدمه من ألحان تعيش في وجدان المواطن العربي علي مدار تاريخه الفني.

ويُقام حفل «ألحان صلاح الشرنوبي» على خشبة مسرح أبوبكر سالم، ويشارك فيه النجوم أصالة وراغب علامة ووائل جسار ونانسي عجرم، وأسماء لمنور، بقيادة المايسترو تامر فيضي.