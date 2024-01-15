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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لجراحات المسالك البولية التكميلية بمركز الكلى بجامعة بالمنصورة

جانب من فعاليات الدورة
جانب من فعاليات الدورة التدريبية
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انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لجراحات المسالك البولية التكميلية بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة، وتستمر حتى ١٨ يناير الجارى تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

فيما شهد الافتتاح حضور كل من الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور باسم صلاح مدير المركز، الدكتور أحمد مصباح رئيس قسم المسالك البولية، الدكتور بدير على الدين مقرر الدورة.

وشهدت الدورة مشاركة أكثر من سبع وعشرين طبيبا مصريا وأجنبيا، وتشمل محاضرات نظرية بقاعة المؤتمرات بالمركز، ونقل مباشر من غرف العمليات إلى المتدربين بقاعة المؤتمرات، وإجراء جراحات بمبنى الأبحاث.

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