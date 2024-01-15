تعرف على البطلات الجديدات لـ"مدرسة الروابي للبنات" الموسم الثاني

طرحت المنصة العارضة للموسم الثاني من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" البرومو التشويقي له تمهيدا لقرب عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في الموسم الثاني من "مدرسة الروابي للبنات" مجموعة من الوجوه الجديدة، من بينها تارا عبود في دور "سارة"، وسارة يوسف في دور "تسنيم"، تارا عطاالله في دور "نادين"، وكيرا يغنم في دور هبة، وتاليا الأنصاري في دور شمس ورنيم هيثم في دور "فرح".



والمسلسل من إخراج تيما الشوملي، وكتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال مع إسلام الشوملي.

يشار إلى أن بطلات الجزء الأول من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" هن ركين سعد، أندريا طايع، جوانا عريضة، نور طاهر، يارا مصطفى.